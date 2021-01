Seit gestern gibt es eine Pflicht zum homeoffice doch die Verwaltung in BW ist darauf offensichtlich nicht gut vorbereitet. Die Bauwirtschaft leidet jedenfalls massiv unter fehlenden Ansprechpartnern hieß es heute auf der Jahrespressekonferenz

Die Bauwirtschaft in Baden-Württemberg beklagt sich bitter über das homeoffice in der Verwaltung. Der stellvertretende Vorsitzende Mathias Waggershauser spricht von katastrophalen Zuständen. Sachbearbeiter seien nicht erreichbar, Rufumleitungen würden nicht funktionieren, es fehle an Laptops und ausreichenden Internetverbindungen. Das führe dazu dass es derzeit rund 50 weniger Ausschreibungen gebe, zum Beispiel für neue Straßen, schätzt der Verband. Und das obwohl das Geld vorhanden sei, hieß es heute auf der Jahrespressekonferenz in Stuttgart. Während der Wirtschaftsbau leidet boomt es weiterhin im Wohnungsbau. Dieser habe dafür gesorgt dass die Bauwirtschaft das vergangene Jahr mit einem Plus abgeschlossen hat. Und auch für dieses Jahr ist die Branche optimistisch. Ein Grund, in Baden-Württemberg lebten so viele Menschen wie noch nie, die alle Wohnraum bräuchten. Die Baupreise blieben auf hohem Nivea stabil. Ein Trend für die kommenden Jahre seien umweltfreundliche Baustoffe, die man recyclen kann.