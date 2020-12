Abends in Deutschland einschlafen, am nächsten Tag dann in Budapest, Wien oder Rom aufwachen – das geht mit dem Nachtzug. Weil viele Menschen etwas für den Klimaschutz tun wollen, wird der Nachtzug immer beliebter und künftig soll es mehr Verbindungen in ganz Europa geben. Das haben jetzt die Bahn-Chefs und Ministerinnen und Minister von Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz beschlossen.