Die neuen Corona-Beschränkungen von Bund und Ländern betreffen auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Ab heute (27.11.) schränkt die Bahn die Sitzplatzreservierungen ein. Pro Zug können nur noch maximal 60 Prozent der Sitzplätze reserviert werden. Damit will die Bahn erreichen, dass in den Fernzügen die Abstandsregeln möglichst eingehalten werden. Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion: Wie sieht diese neue Regelung konkret aus?

Im Großraumwagen können Kunden nur noch einen Sitzplatz pro Doppelsitz reservieren. Und zwar den Fensterplatz. Der Platz daneben bleibt für eine Reservierung gesperrt. In den Bereichen mit Tischen können nur noch zwei schräg gegenüberliegende Sitze gebucht werden. Einschränkungen gibt’s auch in den Abteilen: da können normalerweise ja bis zu 6 Plätze reserviert werden, jetzt nur noch 2. Damit will die Bahn erreichen, dass die Abstände an Bord besser eingehalten werden. Wobei die Fernzüge der momentan ja eh nur zu 20 bis 25 Prozent ausgelastet sind. Aber das dürfte sich spätestens an den Feiertagen ändern, wenn die Menschen zu ihren Familien reisen.