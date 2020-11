In wenigen Tagen entscheiden die USA, ob Präsident Trump weiterregiert - oder ob Joe Biden dem Land einen anderen Kurs gibt. Die Firma ARKU Maschinenbau aus Baden-Baden hat zwei Tochterunternehmen in China und in Cincinnati in den USA. Warum ARKU-Chef Albert Reiss wirtschaftlich weiter mit Trump zurechtkäme und doch einen Sieg von Biden gut fände, das erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Alina Braun.