Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sieht keinen Grund, wegen aktueller Quarantänezahlen des Deutschen Lehrerverbands in Aufregung zu geraten. So seien in Baden-Württemberg derzeit weniger Klassen in Quarantäne, als noch vor vier Wochen, sagte Eisenmann im SWR. Selbst angenommen, es seien deutschlandweit 300.000 Schülerinnen und Schüler von insgesamt knapp 11 Millionen in Quarantäne, handele es sich damit weder um „exorbitante Anwächse“, noch gebe es einen „Grund für Panik“.