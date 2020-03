Coronavirus-Vorbereitungen im Altenzentrum

Dass Älterwerden damit endet, dass man stirbt, wissen wir alle. Aber seit das Corona-Virus umgeht, fühlt es sich an, als sei der Tod ein Stückchen näher gerückt. Senioren sind, rein statistisch gesehen, zur Risikogruppe Nummer 1 geworden. Was macht das mit den Älteren und mit denen, die sich um sie kümmern?

Reporterin Marion Theis hat sich in einem Altenzentrum in Gaggenau im Kreis Rastatt umgehört.