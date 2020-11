Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat am Dienstag einen 35-Jährigen in einer Gemeindeunterkunft in Edingen-Neckarhausen festgenommen. Er hatte vorher nach Zeugenaussagen vor der Unterkunft in kurzen Hosen und T-Shirt mit einem Messer hantiert. Einen Polizisten verletzte er leicht am Kopf, als der mit ihm sprechen wollte. Der Mann verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Kontaktversuche scheiterten nach Angaben der Polizei. Um 16.10 Uhr brach das SEK die Wohnungstür auf und nahm den Mann fest. Der 35-Jährige blieb unverletzt. mehr...