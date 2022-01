Mo., 03.01.2022

Auch deutsche Konzerne überdenken CES-Teilnahme

Seit zwei Jahren gab es keine großen Messen mehr. Auch bei der ab übermorgen (05. – 08.01.2022) geplanten Elektronikmesse CES in Las Vegas wird es nun statt einer triumphalen Rückkehr eine abgespeckte Tech-Show ohne viele große Namen geben. Nach zahlreichen US-Konzernen, wie Google, Intel oder Amazon überdenken nun auch immer mehr deutsche Konzerne ihre Messeteilnahme – aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Lutz Heyser:

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hat seine Teilnahme an der CES 2022 komplett abgesagt. Die Gesundheit und Sicherheit der Gäste, Kunden, Partner und Mitarbeiter gehe vor, so Mercedes auf SWR-Anfrage. Eine solide, sichere und für alle Beteiligten unbedenkliche Durchführung sei in der derzeitigen Lage (leider) nicht darstellbar. So wird der neue Elektro-Mercedes EQXX nun auch nicht auf der Messe in Las Vegas, sondern per Video-Stream aus Sindelfingen vorgestellt werden. Der Stuttgarter Technologiekonzern Bosch wird bei der CES zwar vor Ort sein, allerdings mit einer sehr begrenzten Anzahl von Mitarbeitern: Man habe die Präsenz auf der CES 2022 auf ein Minimum zu reduziert, so Bosch. Die Teilnahme sei für die Mitarbeitenden freiwillig. Der Walldorfer Software-Konzern SAP hatte ohnehin nicht geplant an der CES teilzunehmen, insofern gibt es von ihm auch keine Absage. Auch BMW oder der Autozulieferer Continental hatten ihre Messeteilnahme zuvor abgesagt.

Trotz der Absage zahlreicher Schwergewichte seien immer noch mehr als 2.200 Aussteller vor Ort vertreten, betont die US-Branchenvereinigung CTA als CES-Veranstalter. Und in den vergangenen zwei Wochen seien auch trotz Omikron 143 Unternehmen neu dazugekommen. Nach den Absagen wurde die Show allerdings um einen Tag verkürzt. Zur CES 2020, kurz vor Beginn der Pandemie, kamen noch gut 171.000 Besucher aus aller Welt. Im vergangen Jahr 2021 fand die Messe rein digital statt.