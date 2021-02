Dass der Impfstoff von AstraZeneca nicht so gut ankommt, liegt wohl auch an handelspolitischen Fragen, wie den Lieferengpässen für die EU. Und auch, dass in einer der klinischen Studien versehentlich eine falsche Dosierung verabreicht wurde, trägt wohl nicht zur Vertrauenswürdigkeit bei.

Die Zulassung hat das Mittel aber für die ursprünglich vorgesehene Dosierung mit zwei vollen Dosen erhalten. Die fehlerhafte Studie wurde dafür also nicht berücksichtigt.

So wie der Impfstoff hier zugelassen wurde, hat er eine Wirksamkeit von knapp 60 Prozent. Also deutlich weniger als die Mittel von Moderna und Biontech, die beide zu rund 95% wirksam sind. Und natürlich will jeder für sich selbst nur das Beste. Dabei geht bei der ganzen Impferei aber nicht nur um uns als Individuum, sondern auch darum, die Pandemie zu beenden. Schwere Verläufe, also Krankenhausaufenthalte, Todesfälle und damit letztlich ein überlastetes Gesundheitssystem zu verhindern.

Und dazu kann auch der Impfstoff von AstraZeneca entscheidend beitragen!

Innerhalb einer Studie aus dem Dezember kam es nämlich bei den mit dem Vakzin geimpften Probandinnen und Probanden zu keinen schweren Covid-19-Verläufen. 21 Tage nach der Impfung gab es unter ihnen keine Covid-19-bedingten Krankenhausaufenthalte und keine Todesfälle. Bei der Kontrollgruppe, die nur ein Placebo gespritzt bekommen hatte, mussten zehn der Menschen ins Krankenhaus, eine Person verstarb.

Die Studiendaten sind zwar noch nicht aussagekräftig genug, um den Schutz vor schweren Verläufen prozentgenau anzugeben. Aber es wird deutlich: Auch der AstraZeneca-Impfstoff verhindert schwere Verläufe!

Und: Eine Wirksamkeit von 60% bedeutet nicht, dass vier von zehn Menschen trotz Impfung erkranken. Es handelt sich tatsächlich um eine Risikoreduktion. Das heißt: Unter den Geimpften gibt es 60% weniger Fälle als unter den nicht Geimpften.

Und diese Zahl ist gar nicht so schlecht. Bei der Grippeimpfung ist das ein gängiger Wert.

Außerdem wird sich erst noch zeigen, ob die angegebenen Werte zur Wirksamkeit der bisher zugelassenen Impfstoffe überhaupt so bleiben. Neue Erkenntnisse von viel mehr geimpften Personen können da noch zu Schwankungen führen. Für AstraZeneca liegt inzwischen ein Pre-Print, also eine noch nicht gegen-geprüfte Studie, vor. Und die weist sogar auf eine deutliche höhere Wirksamkeit hin.

Der Impfstoff wirkt übrigens auch gegen die britische Mutante gut.

Was die südafrikanische Variante angeht, sieht es zwar so aus, als ob milde Krankheitsverläufe kaum verhindert werden können. Allerdings war die Studie klein und Erkenntnisse zu schweren Verläufen gibt es noch gar nicht. Laut Experten gibt es keinen Grund zur Annahme, dass die nicht mehr verhindert werden können.

Was Nebenwirkungen angeht, unterscheidet sich der Impfstoff von AstraZeneca übrigens kaum von den anderen Mitteln. Etwas öfter kommen sie zwar vor, aber Begleiterscheinungen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Fieber sind bei allen Covid-19-Impfstoffen ziemlich häufig. Und genau genommen sind das sogar erwünschte Nebenwirkungen: Denn sie zeigen, dass das Immunsystem auf die Impfung anspringt.