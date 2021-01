Die Zahl der Impfungen gegen Covid-19 in Deutschland ist laut RKI weiter gestiegen. Die SPD-regierten Bundesländer fordern nach Reuters-Informationen in einem Fragenkatalog Aufklärung von Gesundheitsminister Spahn zur Versorgung mit Impfstoffen. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...