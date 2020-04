Arbeitsminister Heil begrüßt Kurzarbeit-Beschlüsse

Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, begrüßt die gestaffelte Erhöhung der Kurzarbeit, auf die sich der Koalitionsausschuss in der vergangenen Nacht geeinigt hat. Aus Berlin KP:



Das ist ein richtig guter Beschluss – findet Arbeitsminister Heil. Kurzarbeit führe bei vielen Menschen zu erheblichen Lohneinbußen, so der Arbeitsminister. Deshalb sei es richtig, dass Geld für diejenigen aufzustocken, die länger in Kurzarbeit seien. Es gehe dabei um die Sicherung von Kaufkraft. Und: Die Betroffenen könnten so Einkommensverluste abfedern.

Außerdem soll die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes um drei Monate verlängert werden. Eine Vermittlung von Arbeitslosen sei gerade nicht möglich so Heil. Auch deswegen, weil die Bundesagentur sich gerade auf Kurzarbeitergeld konzentriere. Deswegen sei es richtig, dass das Arbeitslosengeld 1 länger ausgezahlt werde.

Und: Familien mit weniger Einkommen sollen einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von Computern für ihre Kinder bekommen. Sie dürfte