Arbeitsmarkt RP Januar 2022 - SPERRFRIST 9:55 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist zu Jahresbeginn weiter gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, waren im Januar 104.600 Menschen arbeitslos gemeldet, 6.200 (6,3 Prozent) mehr als im Dezember.

Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,6 Prozent. Ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar – er ist typisch für die Jahreszeit. Gegenüber den Vorjahren ist die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz aber zurückgegangen – im Vergleich zum Januar 2021 um knapp 17 Prozent, im Vergleich zum Januar 2020 vor der Pandemie, um rund zwei Prozent. Man starte mit positiven Signalen ins neue Jahr, heißt es von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei ungebremst hoch. Davon profitierten auch Menschen, die schon länger auf Jobsuche waren. Die Beschäftigung stieg unter anderem im Gesundheitswesen, in der Verkehr- und Logistikbranche sowie in der Zeitarbeit. Sabine Geipel, SWR Wirtschaftsredaktion