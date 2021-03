per Mail teilen

Im vergangenen Jahr hat der Wind die Kohle als

wichtigsten Energieträger in Deutschland überholt. Das berichtet das

Statistische Bundesamt

TAKE

Die Erneuerbaren Energien insgesamt haben kräftig zugelegt. Von 42 auf 47 Prozent. Ein Viertel des Stroms im deutschen Netz wurde dabei von Windrädern erzeugt. Kohle dagegen ist deutlich weniger verfeuert worden. Unter anderem wegen der stark gestiegenen Preise für Co2-Zertifikate im EU-Klimagashandel.

Auch Kernenergie spielt eine immer geringere Rolle und liefert noch rund 12% des Stroms. Gas konnte zulegen.

Obwohl weniger Strom exportiert und mehr aus dem Ausland importiert wurde, bleibt Deutschland unterm Strich deutlich Netto-Exporteur, erzeugt also mehr, als es verbraucht.