Anmod: In Rheinland-Pfalz hat sich im vergangenen Winter trotz großer Schnee- und Regenmengen weniger neues Grundwasser gebildet als im langjährigen Durchschnitt. Laut Landesamt für Umwelt setzt sich damit der negative Trend der vergangenen Jahre fort….

Obwohl der Winter in Rheinland-Pfalz feuchter war als sonst: Es kam zu wenig Wasser in den tiefen Bodenschichten an. Die Folge: Weniger Grundwasser als sonst hat sich gebildet, das Landesamt für Umwelt spricht von einer „leicht unterdurchschnittlichen“ Menge. Einzige Ausnahme: In der West-Eifel fielen so viel Regen und Schnee, dass sich hier mehr Grundwasser bilden konnte als im Durchschnitt

Bereits in der Vergangenheit hat sich in Rheinland-Pfalz weniger Grundwasser gebildet. Laut Landesamt für Umwelt sank die Menge im Durchschnitt der letzten 18 Jahre um 25 Prozent.

Der Winter ist für die Neubildung von Grundwasser besonders wichtig. Denn im Sommer gelangen selbst große Niederschlagsmengen kaum bis in tiefere Bodenschichten, weil das Wasser zuvor verdunstet oder von Pflanzen aufgenommen wird.

Dominik Bartoschek, SWR-Umweltredaktion