Absatz stabil, Bäume teurer. Das erste Fazit des Bundesverbandes Deutscher Weihnachtsbaumerzeuger zum angelaufenen Baumverkauf.

Text:

Bis zum Ende der Saison rechnet der Verband mit 20 bis 22 Millionen verkaufter Bäume in Deutschland. Weil die Verkäufer wegen der Corona-Hygieneauflagen größere Flächen bedienen und zum Teil deshalb mehr Personal brauchen, sind Weihnachtsbäume etwas teurer als im vergangenen Jahr. Ein Meter Nordmann kostet im Schnitt bis zu 27 Euro, 2019 waren es maximal 23. Die Nordmanntanne wird auch in diesem Jahr mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent der beliebteste Baum sein. Verbandschef Rometsch spricht von einer sehr schwierigen Ernte in diesem Jahr, viele Großbesteller hätten wegen der unsicheren Lage mit ihren Bestellungen deutlich länger gewartet als üblich. Online-Shopping nimmt zwar etwas zu, spielt aber trotz Corona eine untergeordnete Rolle. 11 Prozent der Deutschen bestellen in diesem Jahr einen Baum im Internet, sagt der Digitalverband Bitkom. Weiter zu nimmt der Trend zur Regionalität, rund ein Drittel aller Weihnachtsbäume werden voraussichtlich direkt bei einem landwirtschaftlichen Betrieb vor Ort gekauft, erklärt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.