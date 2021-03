Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz legen heute zeitweise ihre Arbeit nieder. Hintergrund sind die laufenden Tarifauseinandersetzungen in der Branche. Michael Herr

Um zwölf Uhr haben die Beschäftigten beim Weißblechhersteller ThyssenKrupp Rasselstein in Andernach zeitweise ihre Arbeit niedergelegt. Auch beim Bremssystemwerk von Continental in Rheinböllen hat die IG Metall die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Nacht zu Warnstreiks aufgerufen. Um Punkt Mitternacht ist die Friedenspflicht ausgelaufen, in der die Gewerkschaft auf Warnstreiks verzichten muss. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten der Branche vier Prozent mehr Geld; in Betrieben, in denen es schlecht läuft, will die Gewerkschaft die Lohnerhöhung mit reduzierten Arbeitszeiten verrechnen. Die Arbeitgeberseite sieht dafür in diesem Jahr wegen der Corona-Krise keinen Spielraum; erst fürs kommende Jahr haben die Arbeitgeber mehr Geld in Aussicht gestellt. Die Verhandlungen im Bezirk Mitte waren in der vorvergangenen Woche in Mainz ergebnislos gescheitert, am 12. März wollen sich beide Seiten wieder an einen Tisch setzen. Derzeit finden in der Branche bundesweit Tarifverhandlungen statt. Wenn sich eine Region als Pilotbezirk herausgestellt hat, werden die Verhandlungen dort stellvertretend für alle zu Ende geführt. In Rheinland-Pfalz arbeiten 135.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie. Michael