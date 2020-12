Das Waldsterben in Rheinland-Pfalz hat nach Ansicht von Umweltministerin Ulrike Höfken, ein erschreckendes Maß angenommen. 11 Mio. Bäume seien seit 2018 abgestorben, schreibt die Ministerin zur Veröffentlichung des Waldzustandsberichts 2020.

Der Bericht bestätigt, was schon im Sommer offensichtlich war: drei Jahre Trockenheit in Folge haben die Schäden auf Rekordniveau getrieben: 45% der Bäume sind deutlich geschädigt. Nur noch 16% sind wirklich gesund.

Bei der Buche ist der Anteil der deutlichen Schäden um 25 Prozentpunkte gestiegen, bei der Fichte um 10 Prozentpunkte – hier spielt auch der massive Borkenkäferbefall der geschwächten Bäume eine Rolle. Es gab besonders viele Totalausfälle. Auch Kiefern und Douglasien haben vermehrt Schäden. Stabiler ist die Situation nur bei den Eichen. „Unser Wald ist sichtbares Opfer der Klimakrise“, stellt Umweltministerin Höfken fest. Im Hochsommer haben Fachleute für diesen Bericht fast 4000 Stichproben-Bäume an rund 150 Stellen in ganz Rheinland-Pfalz bewertet.