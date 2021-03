Die Ausgaben für Reisen sind im Touristikjahr 2019/2020 so stark eingebrochen wie noch nie. Das zeigen neue Zahlen, die der Deutsche Reiseverband im Vorfeld der Tourismusmesse ITB heute vorgestellt hat. Aus der SWR Wirtschaftsredaktion, Tamara Land:

Im vergangenen Touristikjahr, das bis Ende Oktober lief, gaben die Deutschen demnach knapp 32 Milliarden Euro für Urlaub aus, nicht einmal halb soviel wie im Jahr davor. Besonders stark gingen die Ausgaben für Pauschlareisen und Kreuzfahrten zurück. Aber auch selbst organisierte Reisen nahmen ab, nicht einmal der so beliebte Deutschland-Urlaub konnte die Vorjahreswerte erreichen. Hoffnung hatte die Branche in die kommende Sommersaison gesetzt, doch auch diese Perspektive bröckelt nun. Der Januar ist normalerweise der buchungsstärkste Monat, dieses Mal traute sich jedoch kaum jemand, so weit im Voraus zu planen. Es wäre schon als Erfolg zu werten, wenn Reisebüros und Veranstalter dieses Jahr halb so viel Umsatz machen wie 2019, so der Deutsche Reiseverband. Um das zu schaffen, fordert der Verband schnellere Impfungen und mehr Tests statt Quarantäne. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion.