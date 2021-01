Obwohl das Corona-Jahr auch bei Europas größtem Softwarekonzern SAP aus Walldorf eher schwierig war, will das Unternehmen seine Aktionären dieses Jahr möglicherweise eine höhere Dividende auszahlen.

Alexander Winkler berichtet.

Genügend Geld dafür hat SAP erst gestern eingesammelt. Am Nachmittag hat der Konzern seine Datenanalysetochter Qualtrics an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq gebracht und dabei rund 2,4 Milliarden Dollar eingenommen. Ein Teil dieses Erlöses könnte mit der Dividende im Frühjahr direkt an die SAP-Aktionärinnen und -Aktionäre fließen, schlug Finanzvorstand Luka Mucic jetzt vor.

Ansonsten lief es bei SAP selbst zuletzt nicht ganz so rund. Zwar hat der Konzern in seiner Jahresbilanz alle Ziele für 2020 erreicht, diese hatte er zuvor aber bereits zwei Mal absenken müssen. In der Corona-Pandemie ging der Jahresumsatz um etwa ein Prozent zurück. Vor allem das wichtige Cloud-Geschäft mit virtuellen Software-Abos, die über das Internet laufen, wuchs langsamer als in den letzten Jahren.

Das will SAP jetzt schnell ändern. Diese Woche hat der Konzern eine neue Offensive vorgestellt, mit der es Unternehmen schneller und einfacher zum Umstieg in die Cloud bringen will.

Alexander Winkler, Karlsruhe

