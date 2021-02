Das Münchner Ifo-Institut schätzt, dass Kurzarbeit im Januar stark zugenommen hat. Die Forscher gehen aktuell von insgesamt 2,6 Millionen Menschen aus, das ist ein Plus zu Dezember von 20 Prozent.

Ein starker Anstieg im Januar hatte sich schon mit Veröffentlichung der Arbeitslosenzahlen in der vergangenen Woche angedeutet. Rund 77.000 Betriebe hätten für 745.000 Beschäftigte entsprechende Anträge gestellt, meldete die Bundesagentur für Arbeit. Das Ifo-Institut schätzt jetzt, dass ungefähr 400.000 davon bis Ende Januar tatsächlich in Kurzarbeit gegangen sind. Die Verteilung auf die Branchen ist extrem unterschiedlich. Die meisten Menschen arbeiten nach wie vor im Bereich Hotels und Gaststätten kurz, mit knapp 56 Prozent deutlich mehr als die Hälfte aller dort Beschäftigten. Im Handel geht das Ifo-Institut im Januar von einer Verdoppelung aus. Auf knapp 560.000 Menschen, das sind zwölf Prozent aller im Einzelhandel arbeitenden Menschen. In der Industrie ist die Kurzarbeit insgesamt etwas zurückgegangen, aber auch hier gibt es Unterschiede: Etwas besser sieht es bei Maschinenbauern und Metallerzeugern aus, bei den Autobauern ist die Zahl dagegen gestiegen. Insgesamt geht das Ifo davon aus, dass im Januar 7,8 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland von Kurzarbeit betroffen sind.