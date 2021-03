Im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland fallen pro Jahr rund 500.000 Tonnen an Lebensmittelabfällen an. Das haben neue Berechnungen des Thünen-Instituts ergeben. Das ist mehr, als aus bisherigen Analysen bekannt ist.

Diesmal haben die Wissenschaftler zum ersten Mal Zahlen aus dem gesamten Lebensmitteleinzelhandel zur Verfügung gehabt. Also nicht nur Supermärkte, Discounter und Verbrauchermärkte. Die sind mit rund 290.000 Tonnen schon für mehr als die Hälfte der Abfälle verantwortlich. Aber Drogeriemärkte, Bäckereien, Fleischereien, Wochenmärkte und Tankstellen haben mit 210.000 Tonnen pro Jahr auch einen gewichtigen Anteil, der diesmal berücksichtig wurde. Wo es noch an Daten fehlt ist die Frage, ob wirklich alle Lebensmittelabfälle aus dem Handel auf den Müll wandern. Hier schätzen Experten, dass rund 30 Prozent gespendet werden, unter anderem zum Beispiel an Tafeln

An dem jährlichen Berg von Lebensmittelabfällen hat der Handel insgesamt nur einen Anteil von vier Prozent. Das meiste, nämlich 52 Prozent, wird in Privathaushalten weggeworfen.

Alice Thiel-Sonnen, SWR Umweltredaktion