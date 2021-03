29 neue Sterne hat der aktuelle Restaurantführer Guide Michelin 2021 für Deutschland vergeben, der heute präsentiert wurde.

Trotz der „außergewöhnlichen Umstände“ durch die Corona-Krise waren die Inspektoren im vergangenen Jahr außerhalb der Lockdown-Zeiten unterwegs.

Das einzige neu ausgezeichnete Drei-Sterne-Restaurant ist ein alter Bekannter – die temporaire Schwarzwaldstube im baden-württembergischen Baiersbronn. Sie hatte im vergangenen Jahr nach einem Großbrand bei der Sterneverteilung aussetzen müssen. Auch bei den neuen Zwei-Sterne-Restaurants konnte Baden-Württemberg punkten: das Goldberg in Fellbach im Rems-Murr-Kreis und das Ösch Noir in Donaueschingen, im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden ausgezeichnet.

In Rheinland-Pfalz gehören aus Mainz das Gourmetrestaurant Favorite und Stein’s Traube zu den Neulingen in dem Restaurantführer, mit jeweils einem Stern.

Ein Grüner Stern – die noch recht neue Auszeichnung für Nachhaltigkeit in der Gastronomie - ging an das Hofgut Ruppertsberg in die Pfalz.

Alice Thiel-Sonnen, SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung