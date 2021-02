SPERRFRIST: 2.2., 10 UHR!!!

Die Corona-Krise und der aktuelle Lockdown schwächen die Unternehmen im Land: Nach einer neuen Umfrage des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags müssen 2/3 Umsatzverluste verbuchen, in jedem 5. Betrieb sind die Erlöse um mehr als ein Viertel zurück gegangen. Geli Hensolt aus der SWR WIRED

Etwa drei Prozent der Unternehmen in Baden-Württemberg stehen eigenen Angaben zufolge vor der Insolvenz. Das sind nach Angaben des Industrie- und Handelskammertages 5 bis 6 Mal so viele wie vor Corona. Bei den Hotels und Gaststätten fürchtet sogar jeder siebte Betrieb die Insolvenz – auch weil die Corona- Hilfen nicht schnell genug fließen, so die betroffenen Unternehmen. Zwei Drittel der Firmen haben laut der Umfrage letztes Jahr weniger Umsatz gemacht als noch 2019. Vor allem Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus und Veranstaltungs- und Messebetriebe klagten über schlechte Perspektiven. Im Einzelhandel sei zu befürchten, dass viele Geschäfte nach dem Lockdown nicht mehr öffneten, weil ihnen die wirtschaftliche Perspektive fehle. Die Folge: In den Städten könnten viele Gebäude künftig leer stehen.

Besser dagegen läuft es in der Industrie: Maschinebauer, metallverarbeitende Betriebe und Elektrotechnik-Firmen sind laut eigener Aussage zuversichtlich, dagegen schauen Fahrzeugbauer und Firmen im Papier- und Druckgewerbe weniger optimistisch in die Zukunft. An der aktuellen Konjunkturumfrage haben sich fast 4.000 Unternehmen aller Branchen und Betriebsgrößen aus dem Südwesten beteiligt.