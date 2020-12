Im Homeoffice produziert....

Daimler zahlt seinen Mitarbeitern in Deutschland 1000 Euro Corona-Bonus. Das teilte das Unternehmen heute mit.

Trotz des aktuellen Sparkurses will Daimler die Beschäftigten mit der Sonderzahlung für ihren Einsatz im corona-prägten Jahr 2020 würdigen. Daimler-Vorstand Wilfried Porth, erklärte, das Unternehmen habe immer auf die Einsatzbereitschaft und Flexibilität der Belegschaft setzen können. Die Prämie von 1.000 Euro solle die wirtschaftlichen und persönlichen Belastungen mildern. Betriebsratschef Michael Brecht erklärte, ohne den Fleiß und Einsatz der Beschäftigten wäre Daimler niemals so gut und erfolgreich aus der ersten Pandemiewelle rausgekommen. Am Sparprogramm aber hält Daimler den Angaben zufolge nach wie vor fest; So hat der Autohersteller die Ergebnisbeteiligung für die Mitarbeitenden für 2020 gestrichen und unter anderem die Arbeitszeit von Beschäftigten in der Verwaltung und Entwicklung zeitweise reduziert. Die Sonderzahlung bekommen laut Daimler die mehr als 160.000 Tarifbeschäftigten des Unternehmens und der Tochtergesellschaften in Deutschland. Der Bonus soll mit dem Dezember-Entgelt ausgezahlt werden.