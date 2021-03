Daimler will sein Traditionswerk in Stuttgart-Untertürkheim umbauen – zu einem Campus für E-Mobilität. Das wird auch Auswirkungen für die Beschäftigten haben. Das teilten Unternehmen und Betriebsrat heute mit. Geli Hensolt SWR Wirtschaftsredaktion:

Der Autobauer investiert über 400 Millionen Euro, um das Daimler-Werk in Stuttgart-Untertürkheim fit für die E-Mobilität zu machen. Künftig sollen hier Elektromotoren, Batterien und komplette Antriebssysteme entwickelt und gebaut werden, und zwar in deutlich größerem Umfang als bisher geplant. Außerdem soll eine neue Fabrik entstehen, in der Lithium-Ionen Batteriezellen gefertigt werden können. Weil gleichzeitig bei den klassischen Verbrennungsmotoren aber Produktionsvolumen wegfällt, wird der Umbau Arbeitsplätze kosten. Wie viele, dazu machten die Verantwortlichen heute keine Angaben. Beschäftigte aus Untertürkheim sollen deshalb in andere Werke versetzt werden können, es soll ein freiwilliges Abfindungsprogramm für Mitarbeiter in der Produktion und den produktionsnahen Bereichen geben und Qualifizierungsangebote für Beschäftigte. Unternehmen und Betriebsrat hatten monatelang über die Zukunft des Traditionswerks gestritten – mit der jetzt geschlossenen Vereinbarung zeigten sich beide Seiten zufrieden. Betriebsratschef Häberle sprach von einem „Top-Ergebnis“ für den Standort, Werksleiter Deiss nannte den Beschluss „historisch“. Geli Hensolt aus der SWR Wirtschaftsredaktion