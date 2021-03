Die bundesweite Warnstreikwelle in der Metall- und Elektroindustrie hat auch in Baden-Württemberg begonnen. Erste Aktionen gibt es in Stuttgart und Südbaden.

Christof Gaißmayer

Beitrag:

Der Warnstreikauftakt im Land läuft sanft an. In Zell am Harmersbach hat die IG Metall 400 Beschäftigte der Prototyp-Werke zum Warnstreik aufgerufen. Die Mitarbeiter der Früh- und Spätschicht arbeiten rund eine Stunde kürzer. Bei Bosch in Feuerbach gab es am Morgen eine Kundgebung der Nachtschicht. Nach Gewerkschaftsangaben haben sich 350 Beschäftigte beteiligt. Die größte Aktion im Land gibt es heute beim Autozulieferer Mahle. Die IG Metall hat dort rund 7000 Beschäfigte bei Mahle in Stuttgart, Schorndorf und Mühlacker zum Warnstreik aufgerufen. Vor der Unternehmenszentrale in Stuttgart gab es am Mittag eine Kundgebung mit rund 650 Teilnehmern.

Der Metall-Arbeitgeberverband Südwestmetall kritisierte die ersten Warnstreikaktionen in Baden-Württemberg. Die Wirtschaft des Landes befände sich in der schwersten Krise nach dem zweiten Weltkrieg. Vor diesem Hintergrund habe man keinerlei Verständnis für die Aktionen der IG Metall.

Christof Gaißmayer, SWR-Wirtschaftsredaktion