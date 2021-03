Stuttgart

Rund 30.000 Beschäftigte haben sich heute an den Warnstreiks in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie beteiligt. Das hat die IG Metall mitgeteilt.

Christof Gaißmayer

Beitrag:

Rund 90 Betriebe in Baden-Württemberg waren heute von der Warnstreikwelle betroffen. Darunter Aesulap in Tuttlingen, die ZF in Friedrichshafen, DaimlerTrucks in Gaggenau sowie Bosch in Schwäbisch Gmünd. Nach Angaben der IG Metall haben sich seit Dienstag an den landesweit laufenden Warnstreiks rund 48.000 Metallerinnen und Metaller beteiligt. Nächste Woche sollen die Aktionen fortgesetzt werden. Angesichts einer weiteren Verhandlungsrunde am Dienstag kritisierten die Arbeitgeber die Gewerkschaft. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber Südwestmetall-Chef Wilfried Porth sagte, die IG Metall sei offenbar gar nicht an einer Lösung interssiert, wenn sie Warnstreiks über den nächsten Verhanlungsgermin hinaus plane. IG Metall-Chef Roman Zitzelsberger verteidigte die Warnstreik-Planung mit dem Verweis darauf, dass es in den Tarifverhandlungen nicht vorangehe. Man können die Warnstreiks noch wochenlang fortsetzen.

Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld. Dagegen wollen die Arbeitgeber eine Kostenentlastung bei den Tarifverhandlungen durchsetzen.