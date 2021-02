Die Umsätze der Industrieunternehmen in Baden-Württemberg sind im Zuge der Corona-Krise im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. Im Vergleich mit dem Vorjahr gingen die Umsätze bei den Industriebetrieben um mehr als 22 Milliarden Euro zurück, das entspricht einem Minus von 6,4 Prozent. Michael Herr

Am heftigsten von der Krise erwischt wurden in der Südwest-Industrie der Maschinenbau und die Fahrzeughersteller. Bei den Maschinenbauern stand am Jahresende laut Statistischen Landesamt sogar ein Umsatzminus von guten 15 Prozent in den Büchern. Nur wenige Branchen konnten ihre Erlöse im vergangenen Jahr steigern. Den höchsten Zuwachs mit einem Plus von 4,4 Prozent, schafften die Unternehmen der Pharmabranche. Für die allermeisten Industrieunternehmen gingen die Erlöse allerdings zurück. Die Geschäfte im Ausland waren davon im Schnitt stärker betroffen als das Inlandsgeschäft. Allerdings gibt es starke Signale, dass sich die Lage in diesem Jahr bessert: Trotz des Lockdowns war die Nachfrage nach Industrieprodukten made in Baden-Württemberg im Dezember höher als im Dezember 2019. Und das bereits den fünften Monat infolge. Ein Grund für die gute Prognos: Anders als im Frühjahr 2020 arbeiten derzeit die meisten Industriebetriebe weiter. Gerissene Lieferketten gibt es kaum. Michael Herr