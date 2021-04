MoE Städte leiden besonders unter Corona-Krise

Städte sind von der Corona-Krise wirtschaftlich am Stärksten betroffen. Das geht aus einer neuen Untersuchung des Münchener Ifo-Instituts hervor:

Die Forscher haben jetzt mehrere Wirtschafts- und Pandemiedaten zusammengerechnet und versucht dadurch Regionen besser vergleichen zu können. Da die Arbeitslosigkeit stärker in den Städten gestiegen sei, und sich dort auch die Geschäftslage der Unternehmen verschlechtert habe, sehen sie die Ballungszentren am Härtesten betroffen.

Laut Ifo-Institut: Schlagen die Auswirkungen der Pandemie dort besonders ins

Kontor und: Weil in Städten weniger Industrie angesiedelt ist, hätten

sie weniger von der Erholung des verarbeitenden Sektors in

der zweiten Jahreshälfte 2020 profitiert.

Bei der Ifo-Berechnung schneiden die Städte in Norddeutschland am Schlechtesten ab, gefolgt von den Städten im Südwesten.

Ob langfristig Städte von der Pandemie stärker betroffen sind als ländliche Regionen, sei derzeit schwer zu beurteilen, meinen die Forscher. Sie könnten von Nachholeffekten nach der Krise überdurchschnittlich profitieren. Es sei aber auch möglich, dass

Homeoffice und Digitalisierung ländliche Regionen langfristig

Begünstigen.