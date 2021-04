Anmoderation:

Daimler hat heute seine vor einer Woche veröffentlichten Geschäftszahlen für das erste Quartal bestätigt. Für das PKW-Geschäft erwartet der Konzern jetzt eine höhere Rendite, obwohl der Halbleitermangel auch für Daimler zu einem immer größeren Problem wird.

Daimler erwartet in den nächsten Wochen weitere Produktionsausfälle wegen des Mangels an Halbleitern. In den Werken Rastatt und Bremen sind bereits tausende Beschäftigten in Kurzarbeit. Was das für die Kunden mit Blick auf längere Lieferzeiten bedeutet, wollte der Autobauer nicht sagen. Das Thema Halbleitermangel werden im gesamten zweiten Quartal ein Thema sein, so Daimler Finanzvorstand Harald Wilhelm bei der Präsentation der Geschäftszahlen für das erste Quartal. Der Autobauer hofft auf eine Verbesserung der Lage im Spätsommer und Herbst. Noch gebe es von der Halbleiterindustrie aber keine Lieferzusagen. Trotz des Problems hat der Autobauer heute seine Renditeziele für die PKW-Sparte erhöht. Der Ausblick für den gesamten Konzern bleibt aber unverändert. Absatz, Umsatz und Betriebsergebnis sollen deutlich über den Zahlen des vergangenen Jahres liegen. Im ersten Quartal verdiente Daimler unterm Strich 4,4 Milliarden Euro. Vor einem Jahr lag dieser Wert bei 170 Millionen.

