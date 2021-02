Im zweiten Halbjahr 2020 war fast jedes dritte neue Auto in Deutschland ein SUV, ein Stadtgeländewagen. Das steht in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Das Papier liegt der Deutschen Presseagentur vor.

Text:

Die Bundesregierung beruft sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Danach sind von Juli bis Dezember 2020 knapp 550.000 SUVs neu zugelassen worden, das macht ziemlich genau ein Drittel aller Neuzulassungen aus. Zwar ist im vergangenen Jahr der Anteil an Elektroautos in Deutschland deutlich gestiegen, aber auch in diesem Bereich dominieren die großen Stadtgeländewagen. Bei den Plug-In-Hybriden lag ihr Anteil im zweiten Halbjahr bei 40 Prozent, bei reinen E-Autos betrug er 20 Prozent. Die Grünen kritisieren die hohe SUV-Quote, ihr Verkehrsexperte Gelbhaar sagt: Diese Fahrzeuge würden die Verkehrswende blockieren. Elektro-SUVs dürften nicht über eine Kaufprämie gefördert werden. Im Sommer hatte die Bundesregierung die sogenannte Innovationsprämie für E-Autos bis 2025 verlängert. Der Anteil von SUVs am deutschen Automarkt nimmt seit Jahren stetig zu. 1995 hatten die Stadtgeländewagen nur einen Martkanteil von 2 Prozent.