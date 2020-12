Mod: Der Klimawandel fordert immer mehr Hitzetote – vor allem unter älteren Menschen. Deutschland gehört zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern. Das zeigt eine neue Studie im Fachjournal „The Lancet“. Stefanie Peyk

Mit Hilfe von Modellrechnungen ermittelten die Forscher, dass 2018 in Deutschland rund 20.000 Menschen über 65 im Zusammenhang mit Hitze gestorben sind – eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Schnitt der Vorjahre.

Nur die zwei bevölkerungsreichsten Staaten der Welt – China und Indien – zählten 2018 mehr Hitzetote.

Dabei sei nicht einkalkuliert, dass in Deutschland viele Menschen in Städten leben. Große Städte erhitzen sich mitunter besonders stark.

Weltweit ist die mit Hitze verbundene Sterblichkeit bei über 65jährigen in den letzten zwanzig Jahren um über 50 Prozent gestiegen, so die Autoren.

Auch sonst nehmen mit dem Klimawandel die Gesundheitsrisiken zu. Zum Beispiel könnten hierzulande neue Infektionskrankheiten auftauchen – etwa Tropenkrankheiten, die durch bestimmte Mückenarten übertragen werden können.

Stefanie Peyk, SWR-Umweltredaktion