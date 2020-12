Seit Beginn des November-Lockdowns hat die Kurzarbeit in Deutschland erstmals seit dem Frühjahr wieder zugenommen. Das hat das Wirtschaftsforschungsinstitut ifo ermittelt. SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler:

Demnach hatten 28 Prozent der Unternehmen in Deutschland im November Kurzarbeit angemeldet. Im Oktober waren es noch weniger als 25 Prozent. Am drastischsten hat die Kurzarbeit da zugenommen, wo Unternehmen wegen des Lockdowns komplett schließen mussten. So stieg die Kurzarbeit bei Hotels von gut 60 auf über 90 Prozent, und in der Gastronomie von über 50 auf mehr als 70 Prozent. Laut ifo zieht sich der Anstieg der Kurzarbeit aber durch fast alle Branchen. Auch im Handel und auf dem Bau nahm sie im November leicht zu. Nur in der Industrie ging sie zurück. Vor allem in der Autobranche sank der Anteil an Unternehmen mit Kurzarbeit von 50 auf rund 37 Prozent. Wie viele Menschen damit derzeit kurzarbeiten, lässt sich erst in ein paar Monaten ermitteln. Diese Zahlen veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit wenn die Unternehmen die tatsächlich in Anspruch genommene Kurzarbeit abrechnen. Alexander Winkler, SWR-Wirtschaftsredaktion