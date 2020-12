per Mail teilen

Der Handelsverband HDE fordert eine rasche Anpassung des Mietrechts für Gewerbetreibende. In Krisenzeiten solle es für sie leichter werden, die Miete zu senken. Katha Jansen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion:

Viele Vermieter von Geschäftsräumen seien nicht bereit, die besonderen Risiken der aktuellen Situation mit ihren Mietern zu teilen, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Laut einer aktuellen Erhebung des Handelsverbands wurden sich Mieter und Vermieter in 2 von 3 Fällen beim Thema Mietanpassung nicht einig. Entweder lehnten die Vermieter eine Mietsenkung komplett ab, verwiesen die Mieter auf einen späteren Zeitpunkt, oder beide Parteien konnten trotz Verhandlung keinen Kompromiss finden. Jetzt sei es Aufgabe des Gesetzgebers, Blockadehaltung der Immobilieneigentümer aufzubrechen, so Genth. Der HDE fordert dazu, dass künftig ein Anspruch auf Anpassung der Miethöhe vorliegt, wenn die Geschäftsgrundlage des Mieters zum Beispiel durch behördlich angeordnete Ladenschließungen wegfällt. Dann müssten die Vermieter die Miete reduzieren oder aussetzen. Das Bundesjustizministerium hat einen entsprechenden Gesetzentwurf angekündigt.