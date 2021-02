Anmoderation. Die Anzahl der Photovoltaikanlagen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um mehr als ein Viertel gestiegen. Das gab der Bundesverband Solarwirtschaft heute bekannt. Aus der SWR-Umweltredaktion Susanne Henn.

Besonders viele Eigenheimbesitzer montierten sich eine Solaranlage auf's Dach – hier verdoppelte sich die Nachfrage sogar im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019. Gründe dafür sind - so die Einschätzung des Bundesverbandes Solarwirtschaft- unter anderem ein gestiegenes Umweltbewusstsein vieler Verbraucher, die stark gesunkenen Preise für Solartechnik und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit. Die im letzten Jahr dazu gewonnenen Leistung von 4,9 Gigawatt seien Schritte in die richtige Richtung, so BSW-Hauptgeschäftsführer Körnig, allerdings müsse der Zubau an Photovoltaikanlagen jetzt schnell verdoppelt bis verdreifacht werden, wenn Deutschland seine Klimaziele wirklich erreichen wollen