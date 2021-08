Der Baden-Badener Leasingkonzern Grenke hat in seiner Bilanz des Geschäftsjahres 2019 Fehler gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, die nach Vorwürfen der Bilanzfälschung eine Prüfung vorgenommen hatte. SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler:

Im Kern der Kritik steht das umstrittene Franchise-Modell von Grenke. Das Unternehmen hätte viele seiner Ausgründungen als Tochtergesellschaften in seine Bilanz einschließen müssen. Das habe Grenke aber unterlassen, so die BaFin. Dadurch seien die Vermögenswerte des Unternehmens zu hoch ausgewiesen worden. Auch weitere Firmenwerte sowie die Risikovorsorge von Grenke seien zu hoch ausgewiesen worden.

Das Franchise-Modell des Konzerns war von Anfang an im Mittelpunkt der Kritik gestanden, als Börsenspekulanten im Herbst vergangenen Jahres Grenke Betrug, Bilanzfälschung und Geldwäsche vorwarfen.

Mit der Veröffentlichung der Prüfergebnisse der BaFin hofft Grenke nun, vor der morgigen Hauptversammlung des Konzerns einen Schlussstrich ziehen zu können. Die Kritikpunkte der BaFin seien sogar schon in der Bilanz von 2020 rückwirkend angepasst worden. Den kompletten Prüfbericht der BaFin will Grenke allerdings nicht veröffentlichen, weil er vertrauliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch von Geschäftspartnern enthalte, so eine Unternehmenssprecherin gegenüber dem SWR.

Alexander Winkler, SWR-Wirtschaftsredaktion.