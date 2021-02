Reiche Menschen profitieren überdurchschnittlich häufig von Erbschaften. Das ergibt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW. Lena Stadler:

Wer reich ist, hat gute Chancen, durch eine Erbschaft noch reicher zu werden. Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW herausgefunden hat, geht knapp die Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen an die reichsten zehn Prozent der Erben. Die restlichen 90 Prozent der Erben müssen sich mit der anderen Hälfte zufriedengeben. Laut DIW-Experte Markus Grabka führt das zu einer „absoluten Vermögensungleichheit.“ Denn so werde der Abstand beim Vermögen zwischen denen, die erben, und denen, die leer ausgehen, immer größer - so Grabka. Dahinter steckten soziale Gründe: Kinder aus vermögenden Familien bekämen im Schnitt später auch höhere Erbschaften und Schenkungen. Jeder zehnte Deutsche hat in den vergangenen 15 Jahren geerbt oder eine Schenkung bekommen. Im Schnitt lag das Erbe bei 85-tausend Euro pro Person, die Schenkungen bei 89-tausend. Vor 20 Jahren wurde noch weniger vererbt: Damals lag die Durchschnittssumme noch ein Fünftel niedriger. Lena Stadler, SWR-Wirtschaftsredaktion