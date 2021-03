per Mail teilen

Die Bundesregierung hat sich mit den vier Atomkraftwerksbetreibern auf eine Entschädigung für den Ausstieg geeinigt. Für rund zwei einhalb Milliarden Euro werden alle Klagen und Schiedsverfahren beigelegt.

Ziemlich genau 10 Jahren nach dem Atomunglück von Fukushima sind die Folgen des Ausstiegs von damals nun überschaubar. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Regierung zu einem Ausgleich verpflichtet und – besonders gefährlich: Vattenfall hatte vor einem internationalen Schiedsgericht in Washington auf ein mehrfaches dieser Summe geklagt. Die beteiligten Ministerien für Umwelt, Wirtschaft und Finanzen, zeigen sich deshalb hoch zufrieden. Vattenfall erhält fast zwei Drittel der Summe.

EnBW bekommt 80 Mio als Ausgleich für zusätzlich gekauftes Uran.

Der Grüne Energiepolitiker Oliver Krischer lastet die Kosten der schwarz.gelben Regierung vor 10 Jahren an. Die hatte zunächst den rot-grünen ausstieg von 2000 gekippt und eine Laufzeitverlängerung beschlossen und die nach Fukushima wieder kassiert.