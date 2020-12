Die Deutsche Bank dünnt ihr Filialnetz weiter aus. In den nächsten zwei Jahren will sie jeweils einhundert eigene sowie Filialen der Postbank schließen, sagte der Deutsche-Bank Vizechef Karl von Rohr in einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“.

SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler:

Insgesamt will der Konzern damit bis Ende 2022 200 Zweigstellen in ganz Deutschland schließen. Das wäre fast jede fünfte Deutsche-Bank- und etwa jede achte Postbank-Filiale. Zudem sollen in den Zentralen in Bonn und Frankfurt 350 Arbeitsplätze im Privatkundengeschäft abgebaut werden.

Dass Filialen der Deutschen Bank und der Tochter Postbank zusammengelegt werden könnten, schloss von Rohr aus. Allerdings sollten die Marken künftig enger kooperieren, sodass beispielsweise Finanzgeschäfte beider Marken an jedem Schalter möglich seien. Darüber hinaus will der Konzern stärker auf Digitalisierung setzen.

Die Postbank ist seit 2018 Teil der Privat- und Firmenkundentochter der Deutschen Bank. Bei der Schließung von Postbank-Filialen muss die Deutsche Bank sich allerdings auch mit der Deutschen Post abstimmen, da beide Konzerne Dienstleistungen in den Filialen des anderen anbieten.

Alexander Winkler, SWR-Wirtschaftsredaktion