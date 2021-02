per Mail teilen

MoE Curevac und GSK kooperieren bei Impfstoff gegen Corona-Varianten

Anmod.-Vorschlag:

Das Tübinger Pharma-Unternehmen und der britische Konzern GlaxoSmithKline wollen zusammen einen neuen Impfstoff gegen die ansteckenderen Varianten des Coronavirus entwickeln. Das gaben beide Unternehmen heute früh bekannt.

Text:

Der neue Impfstoff soll nächstes Jahr auf den Markt kommen.

Curevac und GlaxoSmithKline wollen nach eigenen Angaben mehrere neue Boten-RNA-Impfstoffe entwickeln und herstellen. Ziel sei dabei „ein breiterer Schutz gegen mehrere Virus-Varianten sowie die Möglichkeit einer schnelleren Reaktion auf weitere eventuell auftretende Varianten in der Zukunft“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die neuen Impfstoffe sollen noch nicht geimpfte Menschen schützen, oder als Auffrischimpfung dienen, falls die Immunantwort auf eine erste Impfung nachlässt.

Die Zusammenarbeit baut auf dem Ccurevac-Impfstoff-Kandidaten auf, der sich derzeit noch in der klinischen Testphase befindet- und voraussichtlich demnächst im zweiten Quartal 2021 von den Zulassungsbehörden geprüft wird.

Die Briten sollen dann Curevac bei der Herstellung von bis zu 100 Millionen Dosen unterstützen. GlaxoSmithKline gehört zu den weltweit umsatzstärksten Pharmakonzernen.

PT WR .