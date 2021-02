Gerlingen

Der Elektronikkonzern Bosch hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von rund zwei Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Konzern sagte, angesichts der Corona-Pandemie sei man mit der Geschäftsentwicklung im Krisenjahr 2020 sehr zufrieden.

Christof Gaißmayer

Besser als erwartet. So fällt das Geschäftsergebnis von Bosch für das vergangenen Jahr aus. Der Konzernumsatz ging um vier Prozent zurück. Der Gewinn liegt bei rund zwei Milliarden Euro. Noch Mitte letzten Jahres war man wegen der Corona-Pandemie von einer schlechteren Geschäftsentwicklung ausgegangen. Angesichts einer breiten Aufstellung vom Auto bis zum Kühlschrank und der Präsenz in verschienden Regionen der Welt habe sich dann aber doch alles besser entwickelt. Wie 2021 laufen wird, dazu will der Elektronikkonzern keine Prognose abgeben. Wegen der Corona-Pandemie sowie politischer Enwicklungen wie dem Brexit und möglicher Handelseinschränkungen zwischen China und den USA bleibe die Lage schwierig. Dabei hat auch Bosch aktuell mit dem Mangel an Halbleitern zu kämpfen. Die Versorgung sei derzeit knapp so Bosch Chef Volkmar Denner und das werde wohl noch einige Monate so bleiben.