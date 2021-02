MoE Bierabsatz geht deutlich zurück

Die Deutschen haben im Corona-Jahr deutlich weniger Bier getrunken. Dies zeigen neue Zahlen des Statischen Bundesamtes. (Zur Info: Es wurden 8,7 Milliarden Liter Bier abgesetzt.)

Text: Die deutschen Brauereien haben 2020 rund 510 Millionen Liter weniger Bier verkauft. Das ist ein Absatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr von 5,5 Prozent. Schon seit Jahrzehnten ist der Absatz von Bier rückläufig. Im Corona-Jahr waren die Einbrüche in den Monaten April, Mai und November besonders hoch. In den Sommermonaten wurde wegen der gelockerten Corona-Beschränkungen und dem guten Wetter etwas mehr Bier als im Vorjahr getrunken. Dies konnte aber die fehlenden geselligen Zusammenkünfte durch ausgefalle Feste und geschlossene Kneipen nicht ausgleichen.

Auch wenn bei anonymen Umfragen Teilnehmer 2020 stets angeben hatten in der Pandemie mehr Alkohol zu trinken, belegen dies die Statistiken bislang nicht. Die Produktion von alkoholfreiem Bier hat sich allerdings in den letzten zehn Jahren verdoppelt.

PT WR