Die angebotenen Arbeitsplätze für Ingenieure sind in diesem Jahr in Deutschland um ein Drittel zurückgegangen. Das haben Berechnungen des Vereins Deutscher Ingenieure VDI ergeben. Besonders deutlich fiel der Rückgang in Baden-Württemberg aus. Laut VDI werden in Baden-Württemberg knapp 37 Prozent weniger Elektrotechniker und sogar 51 Prozent weniger Maschinenbauer gesucht. Der Rückgang hierzulande falle dabei stärker aus, als im übrigen Deutschland, wo der Wert bei nur etwa 24 Prozent läge. In Teilen der Wirtschaft - vor allem in der Autoindustrie kämpft man derzeit mit hohen Überkapazitäten. Der Bedarf an neuen Arbeitskräften ist deshalb geringer als vor einem Jahr. Als Haupt- aber nicht einzige Ursache gilt die Corona-Krise. Denn, die allgemeine konjunkturelle Abkühlung habe schon im letzten Quartal des vergangenen Jahres eingesetzt. Durch die Pandemie wurde dann die wirtschaftliche Talfahrt noch einmal erheblich beschleunigt.