In Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast achteinhalb Millionen Hektoliter Wein erzeugt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von 2,3 Prozent. Diese Zahlen hat das Statistische Bundesamt heute vorgelegt.

Schaut man nur auf das Vorjahr, ist es ein leichtes Plus bei der Weinerzeugung in Deutschland. Schaut man allerdings auf den langjährigen Durchschnitt, dann war auch 2020 noch mengenmäßig ein unterdurchschnittlicher Weinjahrgang. Es war das dritte Jahr in Folge mit trockenem Sommer.

Das Weinanbaugebiet Baden steuerte im letzten Jahr 13 Prozent zur Gesamtmenge bei; die viertgrößte Menge. Gefolgt vom Anbaugebiet Württemberg mit neun Prozent. Im Gebiet Baden waren die Erträge wegen fehlender Niederschläge etwas niedriger ausgefallen; Württemberg war von Spätfrösten im Mai betroffen.

Deutschlandweit sind nach Angaben der Statistiker von dem 2020er Jahrgang gute Qualitäten zu erwarten: 64 Prozent der Gesamtmenge sind als Qualitätswein eingestuft, 32 Prozent als Prädikatsweine.

Alice Thiel-Sonnen, SWR Redaktion Umwelt und Ernährung