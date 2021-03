16.03.2021

MoE- VW-Jahres-PK – erste Zahlen von Porsche

Der Wolfburger Volkswagenkonzern ist alles in allem gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Das lag allerdings vor allem an seiner Stuttgarter Konzerntochter Porsche. Lutz Heyser:

Gut 4 Milliarden Euro hat der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche im vergangenen Jahr zum VW-Konzern-Gewinn beigetragen. Bei einem Porsche-Umsatz von über 26 (26,1) Milliarden Euro im Jahr 2020 zwar ein leichtes Minus von knapp fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch bleiben die Stuttgarter damit die Ertragsperle unter den 12 Marken des VW-Konzerns. Auch deswegen wird bereits seit längerem darüber spekuliert, dass VW-Chef Herbert Diess Porsche gern aus dem VW-Konzern ausgliedern und zumindest in Teilen – die Rede ist von etwa ¼ - an die Börse bringen will. Denn das würde ihm viel Geld für die in die Tasche spülen, um die Elektrooffensive von VW zu bezahlen. Mit 20 bis 25 Milliarden Euro wird für einen Teil-Börsengangs von Porsche grob gerechnet. Bei der heutigen Jahres-Pressekonferenz des VW-Konzerns räumte VW-Chef Diess solche Pläne deshalb auch ein, sagte aber auch, dass die Vernetzung von VW und Porsche bereits sehr eng sei und es hier aktuell „keinen unmittelbaren Handlungsbedarf“ gebe. / Nach der Bilanz des gesamten VW-Konzerns heute in Wolfsburg wird die Konzerntochter Porsche in Stuttgart selbst an diesem Freitag noch weitere ausführliche Daten zum Geschäft-Jahr 2020 vorlegen und Bilanz ziehen.