Die Corona-Pandemie hat praktisch keine Auswirkungen auf den Klimawandel. Das geht aus einem Bericht der Vereinten Nationen und der Welt-Wetterorganisation WMO über die Jahre 2016-2020 hervor. TAKE Diese fünf Jahre werden erneut einen Rekord als der bislang wärmste Zeitraum seit Beginn der Aufzeichnungen aufstellen. 1.1 Grad über der Zeit vor der Industrialisierung. Die Gletscherschmelze und der Anstieg des Meeresspiegels haben sich beschleunigt und in den vergangenen 5 Jahren war das arktische Seeeis in jedem einzelnen unter Durchschnitt. Die Coronakrise hat auf die weitere Entwicklung kaum einen Einfluss, sagte WMO-Chef Petteri Taalas. Selbst wenn die Co2-Emissionen im April weltweit um 17% zurückgegangen waren – das entspricht immer noch dem durchschnittlichen Ausstoß im Jahr 2006. Damit die Krise etwas Gutes habe, müssen die Welt die Erholung von der Pandemie zum Aufbau einer besseren Zukunft nutzen, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres.