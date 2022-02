APP: Trotz Corona: Bosch steigert Umsatz und Gewinn

per Mail teilen

Stuttgart

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise haben den Elektronikkonzern Bosch im vergangenen Jahr erneut gebremst. Dennoch schnitt das Unternehmen 2021 bei Umsatz und Gewinn besser ab, als der Konzern erwartet hatte.

Christof Gaißmayer

Es war kein einfaches Jahr für den Technologiekonzern. Der weltweite Halbleitermangel hat die Produktion gebremst, außerdem haben Preissteigerungen bei Rohstoffen und Lieferverzögerungen das Ergebnis belastet. Im wichtigsten Geschäftsbereich, der Belieferung der Automobilindustrie mit Teilen, Elektronik und Software, lief das Geschäft zuletzt nur mit angezogener Handbremse, so Bosch-Chef Stefan Hartung. Dagegen konnte Bosch von der Coronakrise auch profitieren. Durch einen deutlichen Umsatzzuwachs bei Haushaltsgeräten. Viele Menschen nutzten beispielsweise den Lockdown, um in ihr Heim zu investieren. Auch durch den Trend zu mehr Klimaschutz konnte Bosch sein Geschäft ausbauen. So wurden viele neue Heizungen bestellt. Insgesamt konnte der Konzern den Umsatz im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf rund 79 Milliarden Euro steigern. Der operative Gewinn stieg von zwei auf 3,2 Milliarden. Angesichts der Herausforderungen, wie eben dem Haltleitermangel, spricht Bosch von einer erfreulichen Geschäftsentwicklung. Allerdings hat Bosch sein selbstgestecktes Renditeziel auch 2021 nicht erreicht.