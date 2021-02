Jeder dritte Beschäftigte in Deutschland hat Angst, sich rund um seine Arbeit mit Corona anzustecken. Das steht in einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die Daten von rund 34.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgewertet hat.

Zwar macht sich die Mehrheit der Deutschen wenige oder keine Sorgen um eine Ansteckung bei der Arbeit. Rund 65 Prozent haben entsprechend geantwortet. Aber der Anteil derer, die ihren Weg zur Arbeit oder die Bedingungen vor Ort für gefährlich halten, ist im Vergleich zum Sommer deutlich gestiegen. Damals machte sich nur ein Viertel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sorgen, obwohl es im Sommer keinen Shutdown gab und nicht so strenge Regeln galten. Allerdings waren die Fallzahlen deutlich niedriger. Besonders groß ist die Angst vor Ansteckung bei Berufsgruppen, die engen Kontakt mit anderen Menschen haben. So machen sich im Bereich Erziehung und Soziales fast 60 Prozent Sorgen, in medizinischen Berufen mehr als die Hälfte aller Angestellten.

Die große Mehrheit der Befragten findet trotzdem, dass ihr Arbeitgeber ausreichend Hygienemaßnahmen getroffen hat. Nur jede oder jeder Achte bemängelt die Standards am Arbeitplatz.