MoVo:

Das Einkommen von Beschäftigten in der Pflege und im Handel könnte in den kommenden Jahren weniger stark steigen, als der Durchschnitt. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Andreas Reinhardt.

Aus den Hochrechnungen der Studie geht hervor, dass die Jahresverdienste im Jahr 2025 im Gesundheits- und Sozialwesen 4.400 Euro Brutto unter dem Durchschnittseinkommen liegen könnten. Beschäftigte im Einzelhandel würden der Prognose zufolge im Schnitt sogar mehr als 10.000 Euro im Jahr weniger verdienen. Damit hätten ausgerechnet die Beschäftigten das Nachsehen, auf die die Bevölkerung in Zeiten der Corona-Pandemie besonders angewiesen war, heißt es in der Studie der Bertelsmann-Stiftung. Ein Grund sei die Inflation, die in unteren Einkommensgruppen die geringen Lohnzuwächse wieder auffresse. Das verfügbare Einkommen dieser Gruppen werde in den kommenden Jahren um etwa zwei Prozent zurückgehen, so die Studie. An der Gesamtsituation ändere auch der für den öffentlichen Dienst tariflich vereinbarte einmalige Corona-Bonus nichts.