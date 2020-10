Die Deutsche Post denkt darüber nach, montags keine Briefe mehr an private Adressen zuzustellen. Das sagte der Brief-Vorstand des Unternehmens der Zeitung „Die Welt“. SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler: Durch einen Zustelltag weniger könnte die Post deutlich sparen. Auch deswegen stelle sich das Unternehmen die Frage, ob es diese flächendeckende Briefzustellung auch am Montag brauche, so Brief-Vorstand Tobias Meyer. Eigentlich ist die Deutsche Post rechtlich verpflichtet, Briefe und Pakete jeden Werktag – also Montag bis Samstag – zuzustellen. Die entsprechende Post-Universaldienstverordnung wird allerdings gerade überarbeitet. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft dafür auch, ob es die Sechs-Tage-Zustellung wirklich braucht. Auch die EU schreibt nur maximal fünf Tage vor. Schon jetzt ist das Postaufkommen an Montagen gering, weil samstags weniger Geschäftsbriefe versendet werden. Die Zustellung von Firmenpost sei aber weiterhin auch an Montagen sinnvoll, so Post-Vorstand Tobias Meyer.